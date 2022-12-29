В МИД России выразили готовность сотрудничать с новым правительством Израиля

Москва заинтересована в координации усилий в интересах оздоровления обстановки в ближневосточном регионе, отметили в ведомстве.

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Москва открыта к взаимодействию с новым правительством Израиля и рассчитывает на развитие отношений между двумя странами. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел России.

В ведомстве рассчитывают, что деятельность нового кабинета министров пойдет на благо народа Израиля, будет способствовать развитию партнерских отношений с РФ и укреплению стабильности и безопасности на Ближнем Востоке.

«Со своей стороны открыты к конструктивному взаимодействию с правительством Биньямина Нетаньяху для дальнейшего упрочения и расширения многопланового взаимовыгодного российско-израильского сотрудничества», — говорится в сообщении.

Москва также заинтересована в координации усилий в интересах оздоровления обстановки в ближневосточном регионе и на международной арене в целом, отметили в МИД.

Лидер партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху в третий раз стал премьер-министром Израиля. Он был приведен к присяге в Кнессете 29 декабря.