В МИД России выразили готовность сотрудничать с новым правительством Израиля
Москва открыта к взаимодействию с новым правительством Израиля и рассчитывает на развитие отношений между двумя странами. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел России.
В ведомстве рассчитывают, что деятельность нового кабинета министров пойдет на благо народа Израиля, будет способствовать развитию партнерских отношений с РФ и укреплению стабильности и безопасности на Ближнем Востоке.
«Со своей стороны открыты к конструктивному взаимодействию с правительством Биньямина Нетаньяху для дальнейшего упрочения и расширения многопланового взаимовыгодного российско-израильского сотрудничества», — говорится в сообщении.
Москва также заинтересована в координации усилий в интересах оздоровления обстановки в ближневосточном регионе и на международной арене в целом, отметили в МИД.
Лидер партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху в третий раз стал премьер-министром Израиля. Он был приведен к присяге в Кнессете 29 декабря.