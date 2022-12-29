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Нетаньяху в третий раз стал премьер-министром Израиля

Сергей Лебедев
18:04 29.12.2022
Ранее он возглавлял кабмин в 1996-1999 и 2009-2021 годах.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Ilia Yefimovich, dpa, GlobalLookPress
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Лидер партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху в третий раз стал премьер-министром Израиля. Сегодня в Кнессете он был приведен к присяге. Ранее политик возглавлял кабмин в 1996-1999 и 2009-2021 годах.

Парламент страны также выразил доверие созданному им правительству. К присяге были приведены и новые министры.

Напомним, неделю назад российский президент Владимир Путин провел телефонный разговор с Биньямином Нетаньяху. В частности, стороны выразили уверенность в поступательном развитии отношений России и Израиля.

Также российский лидер поздравил Нетаньяху с иудейским праздником Хануки.

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