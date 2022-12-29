Нетаньяху в третий раз стал премьер-министром Израиля
Ранее он возглавлял кабмин в 1996-1999 и 2009-2021 годах.
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Лидер партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху в третий раз стал премьер-министром Израиля. Сегодня в Кнессете он был приведен к присяге. Ранее политик возглавлял кабмин в 1996-1999 и 2009-2021 годах.
Парламент страны также выразил доверие созданному им правительству. К присяге были приведены и новые министры.
Напомним, неделю назад российский президент Владимир Путин провел телефонный разговор с Биньямином Нетаньяху. В частности, стороны выразили уверенность в поступательном развитии отношений России и Израиля.
Также российский лидер поздравил Нетаньяху с иудейским праздником Хануки.