Ранее он возглавлял кабмин в 1996-1999 и 2009-2021 годах.

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Лидер партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху в третий раз стал премьер-министром Израиля. Сегодня в Кнессете он был приведен к присяге. Ранее политик возглавлял кабмин в 1996-1999 и 2009-2021 годах.

Парламент страны также выразил доверие созданному им правительству. К присяге были приведены и новые министры.

Напомним, неделю назад российский президент Владимир Путин провел телефонный разговор с Биньямином Нетаньяху. В частности, стороны выразили уверенность в поступательном развитии отношений России и Израиля.

Также российский лидер поздравил Нетаньяху с иудейским праздником Хануки.