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Гладков заявил об увеличении числа погибших после обстрела Белгорода до 22

По словам губернатора Белгородской области, 109 человек получили ранения.
Максим Крюков 2023-12-31 07:50:01
© Фото: Chumakov Sergey news.ru Global Look Press © Видео: vvgladkov, Telegram

Число погибших в результате обстрела Белгорода со стороны украинских боевиков увеличилось до 22. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

«К большому горю у нас увеличилось количество погибших после вчерашнего обстрела Белгорода, их стало 22. Один из пострадавших скончался ночью в больнице», - написал он в своем Telegram-канале.

Глава региона добавил, что пострадали 109 человек, из них 25 с тяжелыми ранениями перевезут в федеральные клиники. По его словам, поврежденными оказались 30 многоквартирных домов, 381 квартира, несколько частных домовладений, много автомобилей.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал удар украинских националистов по центру Белгорода «спланированным и подготовленным» терактом против мирных граждан. По словам дипломата, Россия и дальше будет отвечать на угрозы, которые создаются безопасности страны и населения. Помощник генсека ООН назвал неприемлемой атаку ВСУ на Белгород. Халед Хиари отметил, что международная организация осуждает нападения на населенные пункты.

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