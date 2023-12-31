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Небензя назвал удар по Белгороду заранее спланированным актом терроризма

В результате украинского удара по Белгороду погиб 21 человек, среди них есть дети, пострадали 111 жителей города.
Елизавета Кондрикова 2023-12-31 00:51:01
© Фото: Lev Radin, Keystone Press Agency Globallookpress

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал удар украинских вооруженных сил (ВСУ) по центру Белгорода «спланированным и подготовленным» терактом против мирного населения.

«Преднамеренный акт терроризма, направленный на мирных граждан. В результате заранее спланированного и тщательного подготовленного обстрела центральной части города по состоянию на сейчас погибло 18 человек, из них трое детей», - сказал дипломат на заседании Совбеза ООН, созванного Россией в связи с обстрелом Белгорода.

В своем выступлении он добавил, что Россия и дальше будет отвечать на угрозы, которые создаются безопасности страны и населения. Чем больше будут угрозы Киева, тем «жестче действия» российской стороны.

Заседание СБ ООН было назначено на полночь в связи с фактом гибели мирного населения и нарушениями международного гуманитарного права. Россия также запросила присутствия представителя Чехии, так как удары наносились РСЗО Vampire чешского производства, однако глава МИД Чехии сообщил об отказе их постпреда присутствовать на заседании.

 

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