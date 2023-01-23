Тема геноцида советского народа во времена ВОВ войдет в новую программу по истории для вузов

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В обновленной программе по истории России для вузов появится раздел, посвященный геноциду народов СССР во времена Великой Отечественной войны. Об этом в понедельник сообщил замминистра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский.

«В этот курс войдут сведения и материалы, посвященные трагедии геноцида советского народа, посвященные Нюрнбергскому, Токийскому и Хабаровскому процессам. Процессам, на которых эти факты были юридически подтверждены», - цитирует его ТАСС.

Он также рассказал, что обучение предусмотрено для студентов неисторических специальностей и включает в себя увеличенный курс отечественной истории. Работа по обновленной программе начнется уже с 1 сентября 2023 года.

Ранее Ставропольский суд признал геноцидом военные преступления нацистской Германии в регионе во время Великой Отечественной войны. В те годы массовые убийства граждан СССР привели к гибели 28 тысяч человек. По мнению президента России Владимира Путина, признание зверств фашистов геноцидом имеет особое значение, потому что историческая память народа должна сохраняться, чтобы избежать подобных трагедий в будущем.