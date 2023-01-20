Суд признал геноцидом зверства нацистов на Ставрополье в годы ВОВ

Так, в Ставрополе 12 августа 1942 года нацисты расстреляли 3,5 тысячи горожан.

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Ставропольский краевой суд признал геноцидом зверства нацистов в регионе в годы Великой Отечественной войны. Отмечается, что массовые убийства советских граждан привели к гибели 28 тысяч человек.

Как сообщает РИА Новости, по поручению генерального прокурора России Игоря Краснова с заявлением в суд лично обратился прокурор Ставропольского края Юрий Немкин. Так, согласно подсчетам надзорного ведомства, на Ставрополье в период с августа 1942 по январь 1943 года немецкими оккупантами и их пособниками массово расстреливались и подвергались жестоким пыткам советские граждане.

Таким образом, в Ставрополе 12 августа 1942 года нацисты собрали на привокзальной площади 3,5 тысячи горожан, перевезли их в район аэродрома, где все были расстреляны. В общей сложности в Ставрополе были замучены, расстреляны и отравлены порядка 5,5 тысячи человек.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул особую важность признания геноцида в отношении мирных граждан СССР. Глава государства выступил с таким заявлением во время встречи с ветеранами Великой Отечественной войны в Петербурге в честь годовщины прорыва блокады Ленинграда.