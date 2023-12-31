Мэр Магадана отменил новогодние гуляния в городе на фоне удара по Белгороду

Мэр Магадана Юрий Гришан объявил об отмене новогодних мероприятий и праздничных салютов в городе из солидарности с жертвами трагедии в Белгороде в субботу 30 декабря.

«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших при обстреле Белгорода. Считаю неуместным проводить новогодние мероприятия в полночь на Театральной площади», - написал мэр в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что в это время стоит отказаться от запуска салютов, он обратился к тем, кто планировал делать это самостоятельно.

Напомним, в ходе обстрела Белгорода погиб 21 человек, в том числе 3 ребенка, еще 110 человек получили ранения средней тяжести.

В МИД РФ отметили тот факт, что удары наносились по центру города и местам скопления людей - катку, снежному городку и елке, куда горожане с детьми пришли отдохнуть. Также при ударе использовались кассетные боеприпасы, которые увеличивают количество жертв.