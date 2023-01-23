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Путину доложили о назначении Комиссарова ректором РАНХиГС

Сергей Лебедев
15:06 23.01.2023
Пресс-секретарь президента отметил, что академия является очень важным учебным заведением, которое превратилось в важный образовательный центр.
Путину доложили о назначении Комиссарова ректором РАНХиГС
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости
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Российскому президенту Владимиру Путин доложили об отставке Владимира Мау с поста ректора РАНХиГС и назначении на эту должность Алексея Комиссарова. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Разумеется, президенту об этом докладывали. Это очень важное учебное заведение, которое за последнее больше чем десятилетие превратилось в важный образовательный центр», - цитирует «Газета.ру» слова пресс-секретаря главы государства.

Напомним, сегодня стало известно, что правительство РФ освободило Владимира Мау от должности ректора РАНХиГС. Он покинул пост по собственному желанию.

Как сообщает РИА Новости, Мау несколько месяцев назад уехал в Израиль. Там он якобы проходит лечение.

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