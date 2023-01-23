В стране и мире В стране и мире В стране и мире

РИА Новости: Мау проходит лечение в Израиле в связи с тяжелой болезнью

Максим Крюков
14:04 23.01.2023
Сегодня правительство РФ освободило Владимира Мау от должности ректора РАНХиГС.
РИА Новости: Мау проходит лечение в Израиле в связи с тяжелой болезнью
© Фото: Anton Belitsky, RussianLook, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Бывший ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте РФ Владимир Мау несколько месяцев назад уехал в Израиль для прохождения лечения. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

«Владимир Мау сейчас находится в Израиле на лечении. У него тяжелое заболевание», - сказал собеседник агентства.

В понедельник правительство Российской Федерации освободило Мау от должности ректора академии. Как отметили в кабмине, он покинул пост по собственному желанию, это связано с самочувствием Мау. Он возглавлял РАНХиГС с 2010 года. Теперь обязанности ректора будет исполнять проректор Алексей Комиссаров.

В начале ноября прошлого года стало известно, что Владимир Мау улетел в Израиль. Однако причины отъезда тогда еще ректора РАНХиГС не уточнялись.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:04 В стране и мире
РИА Новости: Мау проходит лечение в Израиле в связи с тяжелой болезнью
12:55 В стране и мире
В Кремле заявили об отсутствии условий для переговоров с Украиной
12:52 В стране и мире
Россия понижает уровень дипломатических отношений с Эстонией
12:48 В стране и мире
Премьер Польши: согласие ФРГ на поставки танков Leopard Киеву не имеет большого значения
12:23 В стране и мире
Пушилин сообщил о массовой переброске в Артемовск и Марьинку подразделений врага
Популярное
Видео
Верблюд насмерть затоптал сторожа на охотничьей базе под Омском
Американский политик назвала голод на Украине крупнейшей аферой
Видео
Пройти торпедный аппарат: как выглядит курс подготовки для подводников
Экс-футболистка «Арсенала» рассказала, как фото с Путиным спасло ее от смерти
Видео
Путин рассказал, как у его мамы украли продуктовые карточки в блокадном Ленинграде
Видео
Российский боец взял с собой метиса лайки и волка в зону СВО
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.