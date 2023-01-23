РИА Новости: Мау проходит лечение в Израиле в связи с тяжелой болезнью

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Бывший ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте РФ Владимир Мау несколько месяцев назад уехал в Израиль для прохождения лечения. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

«Владимир Мау сейчас находится в Израиле на лечении. У него тяжелое заболевание», - сказал собеседник агентства.

В понедельник правительство Российской Федерации освободило Мау от должности ректора академии. Как отметили в кабмине, он покинул пост по собственному желанию, это связано с самочувствием Мау. Он возглавлял РАНХиГС с 2010 года. Теперь обязанности ректора будет исполнять проректор Алексей Комиссаров.

В начале ноября прошлого года стало известно, что Владимир Мау улетел в Израиль. Однако причины отъезда тогда еще ректора РАНХиГС не уточнялись.