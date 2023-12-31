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Вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту 6,5 километров

Всего в Институте вулканологии РАН зафиксировали два выброса пепла, ранее активность вулкана отмечалась в ноябре этого года.
Елизавета Кондрикова 2023-12-31 04:28:01
© Фото: Alexandr Arkhipov, Russian Look Globallookpress

На Камчатке вновь отмечают активность вулкана Ключевской, он выбросил пепел в первый раз на высоту 5,5 километров, во второй - на 6,5 км. Об этом сообщили в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

«Шлейф пепла протянулся на 71 км на северо-запад от вулкана», - говорится в сообщении Института в Telegram-канале.

Уточняется, что вместе с выбросом сохраняется «оранжевый» уровень авиационной опасности. При этом есть угроза как для местных, так и для международных авиаперевозок.

Вулкан Ключевской находится на востоке Камчатки в 360 километрах от города Петропавловск-Камчатский.

Ранее активность этого вулкана была зафиксирована в ноябре этого года, когда выброс пепла достигал 14 километров над уровнем моря. Пепловый шлейф распространялся на 1500 километров к юго-востоку от вулкана. Тогда же в поселках Ключи и Усть-Камчатск были временно закрыты образовательные учреждения - школы и детсады.

 

 

#Камчатка #Вулкан Ключевской #выброс пепла #ИВиС ДВО РАН #институт вулканологии
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