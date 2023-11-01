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Ключевской вулкан на Камчатке выбросил столб пепла высотой 14 км

Владимир Рубанов
05:03 01.11.2023
Ученые предупредили об опасности извержения для авиации.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до 14 км над уровнем моря, сообщил институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. Пепловый шлейф распространется на 1500 км к юго-юго-востоку от вулкана.

Ученые предупредили, что взрывы пепла на высоте до 15 км над уровнем моря могут произойти в любое время. Активность вулкана значительно возросла, и извержение может затронуть международные и низколетящие самолеты.

«Облако потихоньку двигалось мимо Ключей, а сейчас меняет свое местоположение и надвигается на поселок», - рассказал «Звезде» очевидец.

Пепловая туча пошла в сторону Усть-Камчатска, рассказал нам другой свидетель.

По данным МЧС, пепел сейчас относит в акваторию Тихого океана. На его пути находится село Никольское Алеутского муниципального округа. Там не исключается выпадение незначительного количества пепла.

Ключевскому вулкану присвоен «красный» код авиационной опасности.

Ранее Ключевской выбросил пепел на высоту 10 километров. Вулканологи предупредили жителей о возможном выпадении пепла на территории Петропавловска-Камчатского. Тайга вокруг вулкана на много километров выжжена и покрыта плотным слоем пепла.

В середине октября поселок Ключи накрыло пеплом от выбросов сразу двух вулканов.

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