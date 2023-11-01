В поселках Ключи и Усть-Камчатск закрыли школы после выброса пепла Ключевским

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В поселках Ключи и Усть-Камчатск Камчатского края временно закрыли образовательные учреждения в связи с выбросом пепла вулканом Ключевской на востоке полуострова. Об этом сообщили в администрации района.

«Незначительное выпадение пепла прогнозируется в поселках Ключи и Усть-Камчатск. В связи с этим принято решение о приостановке деятельности образовательных учреждений в данных поселках (школ, детских садов и организаций дополнительного образования)», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации Усть-Камчатского района.

Уточняется, что в настоящее время угрозы повреждения региональной трассы нет. По данным Единой дежурной диспетчерской службе района, пепловый поток уходит южнее населенного пункта Ключи.

В камчатском филиале ФИЦ ЕГС РАН сообщили, что выброс пепла произошел на 13 километров. Высота пепловой колонны была ограничена высотой тропопаузы (слой атмосферы, в котором происходит резкое снижение вертикального температурного градиента). Также отмечается, что сходят лавовые потоки, образуются и грязекаменные. Местных жителей предупредили, что вулкан и его окрестности стали еще опаснее для посещения.

Ранее институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН сообщил, что вулкан Ключевской выбросил столб пепла на высоту до 14 км над уровнем моря. По словам специалистов, взрывы пепла на высоте до 15 км над уровнем моря могут произойти в любое время.