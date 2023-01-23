В Минобороны России сообщили об уничтожении вражеской РСЗО HIMARS вместе с расчетом

Вражеская пусковая установка HIMARS из состава 107-й реактивной артиллерийской бригады украинских боевиков была уничтожена в районе населенного пункта Марганец в Днепропетровской области.

© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК "Звезда"

Официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков рассказал об уничтожении украинской системы РСЗО американского производства HIMARS. При этом не уцелел и расчет пусковой установки.

HIMARS подловили в районе населенного пункта Марганец в Днепропетровской области. Российские войска ударили высокоточным оружием по временному пункту дислокации подразделения 107-й реактивной артбригады украинских боевиков.

«В результате удара на вскрытой огневой позиции уничтожены пусковая установка американской реактивной системы залпового огня HIMARS вместе с экипажем и два автомобиля», - сообщил Конашенков.

Игорь Конашенков подвел суточный итог боевой работы оперативно-тактической авиации, а также ракетных войск и артиллерии ВС РФ. Огневое поражение было нанесено 63 артиллерийским подразделениям врага, а также другим войскам противника в 97 районах.

Российские средства ПВО за сутки сбили три украинских беспилотника. Это произошло в районах населенных пунктов Кременная в ЛНР и Жовтневое в Харьковской области.

Кроме этого, зенитчики перехватили 14 реактивных снарядов украинской РСЗО HIMARS в районах Донецка и населенных пунктов Авдеевка и Пилипчатино (ДНР), а также Червонопоповка (ЛНР).

Официальный представитель российского оборонного ведомства озвучил актуальные данные по потерям украинской военной техники. С начала спецоперации враг недосчитался 376 самолетов, 203 вертолетов, 2 934 беспилотников, 401 ЗРК, 7 607 танков и других боевых бронированных машин, 987 боевых машин РСЗО, 3 893 орудий и минометов, а также 8 153 единиц специальной автотехники.

Также в Минобороны России сообщили об освобождении Краснополья в Донецкой Народной Республике.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов