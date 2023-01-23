В Минобороны России сообщили об уничтожении вражеской РСЗО HIMARS вместе с расчетом
Официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков рассказал об уничтожении украинской системы РСЗО американского производства HIMARS. При этом не уцелел и расчет пусковой установки.
HIMARS подловили в районе населенного пункта Марганец в Днепропетровской области. Российские войска ударили высокоточным оружием по временному пункту дислокации подразделения 107-й реактивной артбригады украинских боевиков.
«В результате удара на вскрытой огневой позиции уничтожены пусковая установка американской реактивной системы залпового огня HIMARS вместе с экипажем и два автомобиля», - сообщил Конашенков.
Игорь Конашенков подвел суточный итог боевой работы оперативно-тактической авиации, а также ракетных войск и артиллерии ВС РФ. Огневое поражение было нанесено 63 артиллерийским подразделениям врага, а также другим войскам противника в 97 районах.
Российские средства ПВО за сутки сбили три украинских беспилотника. Это произошло в районах населенных пунктов Кременная в ЛНР и Жовтневое в Харьковской области.
Кроме этого, зенитчики перехватили 14 реактивных снарядов украинской РСЗО HIMARS в районах Донецка и населенных пунктов Авдеевка и Пилипчатино (ДНР), а также Червонопоповка (ЛНР).
Официальный представитель российского оборонного ведомства озвучил актуальные данные по потерям украинской военной техники. С начала спецоперации враг недосчитался 376 самолетов, 203 вертолетов, 2 934 беспилотников, 401 ЗРК, 7 607 танков и других боевых бронированных машин, 987 боевых машин РСЗО, 3 893 орудий и минометов, а также 8 153 единиц специальной автотехники.
Также в Минобороны России сообщили об освобождении Краснополья в Донецкой Народной Республике.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов