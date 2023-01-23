Рябков отметил политизированность реакции Запада на данные по биолабораториям США
Реакция Запада на предоставленные РФ данные по американским биолабораториям на Украине политизирована, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков по итогам обзорной Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.
«Отклик негативный, он политизированный, люди отказываются воспринимать очевидные вещи. Это отражение их неприятия той позиции оправданной, абсолютно обоснованной в пользу укрепления конвенций, наведения порядка военно-биологической деятельности США не только на Украине, но и во многих регионах мира», - сказал он.
Сегодня в Совете Федерации прошло заседание парламентской комиссии, которая расследует деятельность биолабораторий. В нем приняли участие представители Министерства иностранных дел, а также Минобороны России.
Напомним, в прошлом году в Женеве прошло совещание стран-участников по поводу работы биолабораторий на украинской территории. Ранее Россия также указывала на то, что Украина и США нарушили положение Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.
Сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нет никаких условий для переговоров с Украиной.