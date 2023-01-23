Рябков отметил политизированность реакции Запада на данные по биолабораториям США

Западные страны отказываются признавать очевидные данные по биолабораториям на Украине, сказал замминистра.

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Реакция Запада на предоставленные РФ данные по американским биолабораториям на Украине политизирована, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков по итогам обзорной Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.

«Отклик негативный, он политизированный, люди отказываются воспринимать очевидные вещи. Это отражение их неприятия той позиции оправданной, абсолютно обоснованной в пользу укрепления конвенций, наведения порядка военно-биологической деятельности США не только на Украине, но и во многих регионах мира», - сказал он.

Сегодня в Совете Федерации прошло заседание парламентской комиссии, которая расследует деятельность биолабораторий. В нем приняли участие представители Министерства иностранных дел, а также Минобороны России.

Напомним, в прошлом году в Женеве прошло совещание стран-участников по поводу работы биолабораторий на украинской территории. Ранее Россия также указывала на то, что Украина и США нарушили положение Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.

Сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нет никаких условий для переговоров с Украиной.