Кличко задался вопросом существования Украины

Виталий Кличко заявил, что сейчас «было бы глупо» думать о кресле президента Украины.

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Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что перед Украиной стоит вопрос существования.

«Сегодня речь идет только о том, будет ли Украина вообще дальше существовать», - заявил он в интервью швейцарскому порталу 20 Minuten.

Отвечая на вопрос корреспондента о своих президентских амбициях Кличко сказал, что сейчас об этом «было бы глупо думать». В этом же интервью Кличко обвинил Зеленского в том, что страна зависит от его настроения и скатывается в авторитаризм.

Накануне стало известно, что Владимир Зеленский не хочет проводить выборы на Украине из-за главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.