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«Страна»: Зеленский готов провести выборы только без участия Залужного

Сергей Лебедев
20:02 02.12.2023
Пока проблема в виде главкома ВСУ не будет решена, на Украине выборы не объявят.
«Страна»: Зеленский готов провести выборы только без участия Залужного
© Фото: Ukrainian Presidential Press OffKeystone Press Agency, Global Look Press
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Владимир Зеленский хотел бы провести выборы президента страны. Однако возникла проблема, пишет издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в политических кругах.

Отмечается, что глава киевского режима не хочет проводить выборы из-за главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

«Пока она не будет решена, выборы не объявят», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее депутаты Верховной рады выступили против выборов во время действия военного положения. И это в тот момент, когда, согласно опросам, украинцы больше доверяют Валерию Залужному, чем Владимиру Зеленскому. 

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