В стране и мире «Страна»: Зеленский готов провести выборы только без участия Залужного Сергей Лебедев Пока проблема в виде главкома ВСУ не будет решена, на Украине выборы не объявят. © Фото: Ukrainian Presidential Press OffKeystone Press Agency, Global Look Press Читайте нас на: Владимир Зеленский хотел бы провести выборы президента страны. Однако возникла проблема, пишет издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в политических кругах. Отмечается, что глава киевского режима не хочет проводить выборы из-за главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. «Пока она не будет решена, выборы не объявят», - говорится в сообщении. Напомним, ранее депутаты Верховной рады выступили против выборов во время действия военного положения. И это в тот момент, когда, согласно опросам, украинцы больше доверяют Валерию Залужному, чем Владимиру Зеленскому. Экспертное мнение и аналитика