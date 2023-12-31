В домах москвичей повысят температуру из-за грядущих морозов

В новогоднюю ночь в домах москвичей станет еще жарче - коммунальщики повысят температуру в системе отопления домов столичных жителей из-за резкого похолодания, передает 360.

«В связи с похолоданием скорректируем температуру теплоносителя в магистральных сетях в соответствии с действующим регламентом», - сообщил заместитель Мэра Москвы Петр Бирюков.

Бирюков добавил, что тепло регулируют либо за счет понижения или повышения температуры теплоносителя, либо за счет увеличения или сокращения его объема.

Автомобилистам, в свою очередь, настоятельно рекомендовали снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений. На дорогах сильная гололедица.

Согласно прогнозам синоптиков, с 31 декабря на 1 января в столице будет минус 13-15 градусов. На следующей неделе столбики термометров опустятся еще ниже - до минус 21-25 градусов.

Погода, таким образом, подготовила жителям Москвы свой «новогодний сюрприз» - главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова назвала его «новогодней интригой», которую до последнего сохраняла погода в столице. Несмотря на то что ранее синоптики прогнозировали аномально теплую погоду, теперь же метеорологи заявили, что москвичей ждет резкое похолодание.