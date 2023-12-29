В МЧС предупредили москвичей о сильной гололедице в ночь на 1 января

В Главном управлении МЧС России по Москве предупредили жителей столицы о резком понижении температуры и сильной гололедице в ночь на 1 января.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет, ночью с 31 декабря на 1 января в г. Москве ожидается резкое понижение температуры воздуха на 8...12 ℃, сильная гололедица», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

В связи с неблагоприятными погодными условиями в столичном главке МЧС РФ посоветовали москвичам не использовать для обогрева помещений не предназначенные для этих целей электроприборы, при использовании электрообогревателей не допускать перегрузки в электросети и не оставлять их без присмотра, а также не оставлять детей одних в помещении с включенными нагревательными приборами.

Автомобилистам в свою очередь настоятельно рекомендовали снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров: обгонов, перестроений, опережений.

Накануне главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала о новогодней интриге, которую до последнего сохраняла погода в столице. Несмотря на то, что ранее синоптики прогнозировали аномально теплую погоду, теперь же метеорологи заявили, что москвичей ждет резкое похолодание. Не исключено, что морозы будут сохраняться в течение всех новогодних праздников.