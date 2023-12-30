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МЧС предупредило жителей Подмосковья об аномальном холоде в новогодние праздники

Температура в первые дни нового года будет на 7-12 градусов ниже климатической нормы.
Елизавета Кондрикова 2023-12-30 03:45:01
© Фото: Юлий Ахромеев, РИА Новости

В МЧС призвали жителей Московской области быть осторожными и принимать необходимые меры в связи с «аномально-холодной» погодой в первые несколько дней января, температура на улице будет на 7-12 градусов ниже нормы. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Жителям, которые страдают от сердечно-сосудистых и астматических заболеваний, порекомендовали воздержаться от выходов на улицу. Водителей и пешеходов призвали быть предельно внимательными и строго соблюдать правила дорожного движения - автомобилистам отказаться от опасных маневров и лишних перестроений.

Также в МЧС предупредили об опасности использования для обогрева не предназначенных для этого газовых плит и электроприборов, передает Радио Sputnik. В условиях холодной погоды рекомендуется дополнительно укрепить балконные двери и окна.  

Ранее МЧС предупреждали москвичей о сильной гололедице в ночь на первое января. Резкое похолодание будет наблюдаться в столице и области уже в первый день нового года.

 

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