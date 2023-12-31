FT опубликовала предсказания на наступающий год

The Financial Times опубликовала предсказания на наступающий 2024 год. Журналисты спрогнозировали некие изменения политики, экономики, бизнеса и климата. В 2023 году из 20 предположений издания сбылось 17.

Итак, СМИ прогнозирует, что в 2024 году Трамп проиграет выборы в президенты США, а Джо Байден уйдет на второй срок правления. Также Трампа осудят по одному из четырех судебных разбирательств. Сейчас в суды 16 штатов поступили иски с требованием запретить экс-президенту участвовать в выборах.

Также в будущем году продолжиться финансирование Украины со стороны США и ЕС, однако даже с поддержкой западных стран «Украине, вероятно, все еще будет трудно совершить военный прорыв, поэтому она столкнется с растущим давлением на переговоры с Москвой», отмечает «360».

Ситуация на Ближнем Востоке, по мнению журналистов, «тревожно нестабильная», но полномасштабного конфликта между ХАМАС и армией Израиля ожидать не стоит. Даже если боевые действия станут активнее, то дипломатическое давление Вашингтона сдержат развитие конфликта, пишет FT.

Прогнозируется банкротство компании X Илона Маска. Это следует ожидать из-за отказа рекламодателей от размещения в X, а попытки создать новые источники дохода терпят неудачу. Напомним, что крупные компании, такие как, Disney, Apple и IBM, Warner Bros, приостановили свои рекламные кампании на платформе X (бывшая Twitter) после его высказываний и после отчета о якобы нацистском контенте в соцсети.

В следующем году мир ждет изменение климата в плюсовые отметки - ожидается усиление жары и экстремальные температуры. Влияние на глобальную температуру оказывает потепление экваториальной части Тихого океана более чем на три градуса Цельсия, сообщает газета.

Среди прогнозов издание отмечает, что в 2024 году экономический рост Китая превысит 4%, Урсула фон дер Ляйен вновь станет главой Еврокомиссии, а новый президент Аргентины Хавьер Милей не переведет страну с песо на доллары.

Уходящий год запомнился расширение НАТО, новым лидером Аргентины, с шоковыми реформами, визитами в Россию президента Ирана Эбрахима Раиси, председателя Государственного совета КНДР Ким Чен Ына и Председателя Китайской Народной Республики - Си Цзиньпина...

О ключевых политических событиях 2023 года смотрите в материале Алексея Самолетова для программы «Главное с Ольгой Беловой».