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The Guardian: ЦАХАЛ использует ИИ «Евангелие» при атаках на ХАМАС

Ян Брацкий
11:59 03.12.2023
Опрошенные The Guardian эксперты рассказали, что это приводит к большому количеству жертв среди населения.
The Guardian: ЦАХАЛ использует ИИ «Евангелие» при атаках на ХАМАС
© Фото: Ilan Assayag, XinHua, Global Look Press
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Израильские военные используют искусственный интеллект «Евангелие» при выборе целей в секторе Газа. Об этом сообщила газета The Guardian. Автоматизированная система содержит данные на 30 - 40 тысяч человек, которых власти подозревают в связях с движением ХАМАС. Эта система предлагает координаты домов, в которых, как ожидается, проживают представители движения.

«Мы работаем без компромиссов, определяя, кто и что является врагом», - приводит издание слова одного из чиновников.

На деле выходит, что высокопоставленные члены ХАМАС после ракетных ударов спускаются в укрытия, а под ответные залпы ЦАХАЛ попадают рядовые члены организации и мирные жители, живущие с ними по соседству, предположила израильская газета Local Call.

«Поэтому войска Израиля помечают дом, бомбят его, убивая всех, кто там находится», - сообщила газета.

Как отметил экс-главнокомандующий ЦАХАЛ Авив Кохави, раньше армия Израиля выявляла 50 целей в год, теперь сто целей ежедневно. Окончательное решение о нанесении ударов принимают операторы системы, многие из которых склонны к насилию, сообщили собеседники изданий.

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