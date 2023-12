В стране и мире Палестино-израильский конфликт The Guardian: ЦАХАЛ использует ИИ «Евангелие» при атаках на ХАМАС Ян Брацкий Опрошенные The Guardian эксперты рассказали, что это приводит к большому количеству жертв среди населения. © Фото: Ilan Assayag, XinHua, Global Look Press Читайте нас на: Израильские военные используют искусственный интеллект «Евангелие» при выборе целей в секторе Газа. Об этом сообщила газета The Guardian. Автоматизированная система содержит данные на 30 - 40 тысяч человек, которых власти подозревают в связях с движением ХАМАС. Эта система предлагает координаты домов, в которых, как ожидается, проживают представители движения. «Мы работаем без компромиссов, определяя, кто и что является врагом», - приводит издание слова одного из чиновников. На деле выходит, что высокопоставленные члены ХАМАС после ракетных ударов спускаются в укрытия, а под ответные залпы ЦАХАЛ попадают рядовые члены организации и мирные жители, живущие с ними по соседству, предположила израильская газета Local Call. «Поэтому войска Израиля помечают дом, бомбят его, убивая всех, кто там находится», - сообщила газета. Как отметил экс-главнокомандующий ЦАХАЛ Авив Кохави, раньше армия Израиля выявляла 50 целей в год, теперь сто целей ежедневно. Окончательное решение о нанесении ударов принимают операторы системы, многие из которых склонны к насилию, сообщили собеседники изданий. Экспертное мнение и аналитика