Жители Белгорода несут цветы на стихийный мемориал в центре города

Стихийный мемориал в память о погибших образовался в центре Белгорода, куда 30 декабря пришелся ракетный удар со стороны вооруженных сил Украины.

Жители города несут цветы, конфеты и игрушки к арт-объекту в виде сердца с надписью «Белгород». Он расположен возле кинотеатра «Победа», универмага «Маяк» и остановки общественного транспорта, где погибли люди.

Еще один стихийный мемориал образовался у Вечного огня в районе Соборной площади, сообщает РИА Новости. Там стоит главная городская елка, находится попавший под удар ледовый каток и дом правительства. Жители Белгорода зажигают там лампадки.

В городе устраняют последствия обстрела. Рабочие убирают остатки стекол и закрывают щитами разбитые витрины. Сотрудники коммунальных служб смывают с асфальта следы от сгоревших машин. На многих улицах города продолжают дежурить полицейские.

В результате ракетного удара ВСУ в Белгороде погибли 24 человека. Ранения в результате атаки ВСУ получили 108 человек. Спецборт МЧС с 25 пострадавшими при обстреле ВСУ вылетел в Москву.