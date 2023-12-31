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Спецборт МЧС с 25 пострадавшими при обстреле ВСУ вылетел из Белгорода в Москву

Раненых сопровождают врачи отряда «Центроспас» и психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС РФ, а также специалисты Минздрава России.
Максим Крюков 2023-12-31 13:34:01
© Фото: МЧС России © Видео: МЧС России

Спецборт МЧС России доставит в Москву 25 человек, которые получили сильные ранения при обстреле Белгорода со стороны вооруженных формирований украинских националистов.

Самолет Ил-76 уже вылетел в столицу, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале чрезвычайного ведомства, передает Life.

Отмечается, что пострадавших сопровождают врачи отряда «Центроспас» и психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС РФ, а также специалисты Министерства здравоохранения России.

В ведомстве сообщили, что воздушное судно оснащено современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратами ИВЛ и кардиомониторами.

Сегодня утром Вячеслав Гладков сообщил, что количество погибших при обстреле Белгорода достигло 24. По словам губернатора области, 108 человек получили ранения. Поврежденными оказались 37 многоквартирных домов, 453 квартиры, 3 частных домовладения, 7 социальных объектов.

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