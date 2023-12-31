Число погибших при обстреле Белгорода достигло 24

В результате массированного обстрела Белгорода со стороны вооруженных формирований украинских националистов погибли 24 человека. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, судмедэксперты определили, что среди погибших есть ребенок. Еще один раненый умер в больнице, не приходя в сознание.

Глава региона добавил, что ранения получили 108 человек, им оказывается вся необходимая помощь. Различные разрушения выявили в 37 многоквартирных домах, 453 квартирах, 3 частных домовладениях, на 7 социальных объектах.

Кроме того, установлены владельцы 53 поврежденных машин. В настоящее время продолжаются работы по оценке ущерба.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что организаторы и исполнители теракта в Белгороде понесут заслуженное наказание. По его словам, удары ВСУ по мирным городам свидетельствуют об агонии киевского режима. Дипломат еще раз акцентировал внимание коллег по Совбезу ООН: чем больше угроз для Москвы будет создавать Киев - тем жестче будут ответы.