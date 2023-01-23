Задержан гражданин РФ, готовивший теракт на Северном Кавказе по заданию СБУ
Федеральная служба безопасности РФ задержала готовившего теракт на Северном Кавказе по заданию Киева. Об этом говорится в сообщении ЦОС ФСБ.
«В январе текущего года на территории Северо-Кавказского федерального округа предотвращена попытка совершения сторонником националистической идеологии, гражданином России преступления террористического характера, которое он планирован по заданию украинских спецслужб», - сообщили в спецслужбе.
Как утверждается, на месте проживания задержанного найдены средства террора, гражданин РФ уже признался в подготовке преступления.
В Федеральной службе безопасности добавили, что было возбуждено уголовное дело о подготовке теракта.
В конце декабря ФСБ задержала украинского мигранта, который собирался совершить теракт на территории СКФО. Правоохранители обнародовали видео с моментом задержания, на запись попали крики мужчины и несколько коротких фраз.