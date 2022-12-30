ФСБ предотвратила теракт украинских спецслужб на Северном Кавказе

В квартире предполагаемого исполнителя провели обыск, в ходе которого обнаружили средства террора.

© Видео: ЦОС ФСБ РФ © Фото: ЦОС ФСБ РФ

Спецназ ФСБ задержал сторонника украинских националистов, который планировал осуществить теракт на территории Северного Кавказа. Молодой человек придерживался националистических взглядов и действовал по указке украинских спецслужб. На допросе задержанный во всем признался.

«Работая на украинские спецслужбы, был против специальной военной операции и хотел провести теракт на территории СКФО», - признался задержанный.

В квартире молодого человека провели обыск, в ходе которого обнаружили средства террора. В ходе обыска по месту жительства задержанного обнаружили и изъяли готовые к применению средства террора. Возбуждено уголовное дело.

Накануне задержанный ранее в Херсонской области агент СБУ рассказал, как передавал Киеву информацию о передвижениях российских военнослужащих. Мужчина добавил, что сотрудников украинских спецслужб также интересовали координаты мест, где проходят колонны российской техники.