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ФСБ предотвратила теракт украинских спецслужб на Северном Кавказе

Ян Брацкий
09:56 30.12.2022
В квартире предполагаемого исполнителя провели обыск, в ходе которого обнаружили средства террора.
© Видео: ЦОС ФСБ РФ © Фото: ЦОС ФСБ РФ
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Спецназ ФСБ задержал сторонника украинских националистов, который планировал осуществить теракт на территории Северного Кавказа. Молодой человек придерживался националистических взглядов и действовал по указке украинских спецслужб. На допросе задержанный во всем признался.

«Работая на украинские спецслужбы, был против специальной военной операции и хотел провести теракт на территории СКФО», - признался задержанный.

В квартире молодого человека провели обыск, в ходе которого обнаружили средства террора. В ходе обыска по месту жительства задержанного обнаружили и изъяли готовые к применению средства террора. Возбуждено уголовное дело.

Накануне задержанный ранее в Херсонской области агент СБУ рассказал, как передавал Киеву информацию о передвижениях российских военнослужащих. Мужчина добавил, что сотрудников украинских спецслужб также интересовали координаты мест, где проходят колонны российской техники.

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