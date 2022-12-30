«Я так и знал!»: крики готовившего теракт украинского мигранта попали на видео

По данным правоохранителей, мужчина прибыл в Россию по каналу трудовой миграции, а совершить преступление он планировал по заданию украинских спецслужб.

© Видео: ФСБ РФ © Фото: ФСБ РФ

Федеральная служба безопасности России обнародовала видео задержания гражданина Украины, планировавшего совершить теракт не территории Северного Кавказа.

«Я так и знал! Сейчас все расскажу!» - выкрикнул несколько раз во время задержания украинец.

По данным правоохранителей, мужчина прибыл в Россию по каналу трудовой миграции, а совершить преступление он планировал по заданию украинских спецслужб.

Во время обысков у него изъяли «готовые к применению средства террора». Кроме того, ФСБ показала кадры допроса мужчина, в ходе которого он во всем сознался.