«Я так и знал!»: крики готовившего теракт украинского мигранта попали на видео
По данным правоохранителей, мужчина прибыл в Россию по каналу трудовой миграции, а совершить преступление он планировал по заданию украинских спецслужб.
© Видео: ФСБ РФ © Фото: ФСБ РФ
Федеральная служба безопасности России обнародовала видео задержания гражданина Украины, планировавшего совершить теракт не территории Северного Кавказа.
«Я так и знал! Сейчас все расскажу!» - выкрикнул несколько раз во время задержания украинец.
По данным правоохранителей, мужчина прибыл в Россию по каналу трудовой миграции, а совершить преступление он планировал по заданию украинских спецслужб.
Во время обысков у него изъяли «готовые к применению средства террора». Кроме того, ФСБ показала кадры допроса мужчина, в ходе которого он во всем сознался.