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«Я так и знал!»: крики готовившего теракт украинского мигранта попали на видео

Анна Назайкина
11:16 30.12.2022
По данным правоохранителей, мужчина прибыл в Россию по каналу трудовой миграции, а совершить преступление он планировал по заданию украинских спецслужб.
© Видео: ФСБ РФ © Фото: ФСБ РФ
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Федеральная служба безопасности России обнародовала видео задержания гражданина Украины, планировавшего совершить теракт не территории Северного Кавказа.

«Я так и знал! Сейчас все расскажу!» - выкрикнул несколько раз во время задержания украинец.

По данным правоохранителей, мужчина прибыл в Россию по каналу трудовой миграции, а совершить преступление он планировал по заданию украинских спецслужб.

Во время обысков у него изъяли «готовые к применению средства террора». Кроме того, ФСБ показала кадры допроса мужчина, в ходе которого он во всем сознался.

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