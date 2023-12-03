Кличко назвал правдой откровения Залужного о ситуации в украинской армии

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Мэр Киева Виталий Кличко поддержал главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, который заявил о патовой ситуации в зоне спецоперации. Общаясь с изданием 20 Minuten киевский градоначальник отметил, что нельзя вечно «эйфорически лгать» своему народу о ситуации на линии соприкосновения.

«Залужный сказал правду. Иногда люди не хотят слышать правду. Но в конечном счете он несет ответственность. Он объяснил и обосновал, каково положение сегодня. Разумеется, мы можем эйфорически лгать своему народу и нашим партнерам. Но вечно делать это не получится», - заявил Кличко.

Кроме того, Кличко оценил темпы военной помощи Запада, заявив, что поддержка союзников слишком отстает от обещаний. На этом фоне рейтинг Владимира Зеленского ожидаемо скатился вниз, отметил мэр Киева.

«Люди видят, кто эффективен, а кто нет. Были и есть многочисленные ожидания. Зеленский заплатит за ошибки, которые он совершил», - предположил Кличко.

Накануне Виталий Кличко обвинил Владимира Зеленского в авторитаризме, припомнив ему отсутствие на Украине независимых институтов власти. Мэр Киева считает, что скоро Украина станет страной, которая зависит от настроения конкретного человека.