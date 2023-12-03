В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Кличко назвал правдой откровения Залужного о ситуации в украинской армии

Ян Брацкий
11:27 03.12.2023
Накануне мэр украинской столицы обвинил Владимира Зеленского в авторитаризме.
Кличко назвал правдой откровения Залужного о ситуации в украинской армии
© Фото: Hendrik Schmidt, dpa, Global Look Press
Читайте нас на:

Мэр Киева Виталий Кличко поддержал главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, который заявил о патовой ситуации в зоне спецоперации. Общаясь с изданием 20 Minuten киевский градоначальник отметил, что нельзя вечно «эйфорически лгать» своему народу о ситуации на линии соприкосновения.

«Залужный сказал правду. Иногда люди не хотят слышать правду. Но в конечном счете он несет ответственность. Он объяснил и обосновал, каково положение сегодня. Разумеется, мы можем эйфорически лгать своему народу и нашим партнерам. Но вечно делать это не получится», - заявил Кличко.

Кроме того, Кличко оценил темпы военной помощи Запада, заявив, что поддержка союзников слишком отстает от обещаний. На этом фоне рейтинг Владимира Зеленского ожидаемо скатился вниз, отметил мэр Киева.

«Люди видят, кто эффективен, а кто нет. Были и есть многочисленные ожидания. Зеленский заплатит за ошибки, которые он совершил», - предположил Кличко.

Накануне Виталий Кличко обвинил Владимира Зеленского в авторитаризме, припомнив ему отсутствие на Украине независимых институтов власти. Мэр Киева считает, что скоро Украина станет страной, которая зависит от настроения конкретного человека.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:06 В стране и мире
Видео
В Карачаево-Черкесии вспыхнул недействующий ресторан
09:36 В стране и мире
Аббас призвал МУС ускорить суд над израильскими «военными преступниками»
08:24 В стране и мире
Nihon Keizai: Япония находится в крабовой зависимости от России
07:58 В стране и мире
Столтенберг спрогнозировал ухудшение положения Украины на передовой
07:34 В стране и мире
Умер послуживший прообразом героя песни «Батяня-комбат» генерал-майор Солуянов
Популярное
Путин подписал указ об увеличении численности ВС РФ до 2 млн 209 тыс. человек
Собянин предложил москвичам выбрать имя для детеныша панды Диндин
Байден пошутил, что у него есть код для «взрыва мира»
Видео
«Да и хрен с ними!»: Михалков высказался о «небинарных гномах» Голливуда
Американца Пола Уилана ударили по лицу в мордовской колонии
Супругу главы ГУР Кирилла Буданова отравили
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.