Профессор Хейфец оценил риски для Аргентины после ее отказа от членства в БРИКС

Отказ Аргентины от вступления в БРИКС приведет к сокращению фактического индустриально-производственного сектора страны, и это ошибочный шаг. Такое мнение в беседе с телеканалом «Звезда» выразил главный редактор журнала «Латинская Америка», профессор кафедры теории и истории международных отношений факультета международных отношений СПбГУ Виктор Хейфец. Также эксперт не уверен, что «шоковая терапия Милея даст успех», например, как это было в Польше. Он дал оценку решению аргентинского лидера и рассказал о последствиях для самой страны и для БРИКС.

«Для БРИКС это негативная новость в плане удара по имиджу. Страна, которая долгое время вела переговоры, которая получила приглашение, в итоге говорит "нет". В экономическом плане никаких последствий негативных и позитивных нет. С точки зрения Аргентины президент Милей и его команда посчитали, что международные финансовые институты и США смогут дать больше, нежели чем дало бы сотрудничество с БРИКС», - отметил Хейфец.

По словам эксперта, Аргентина ощутит на себе последствия после решения Милея в индустриально-производственном секторе, в котором много ориентировано на сотрудничестве с Китаем. То есть Аргентина, скорее всего, увидит сокращение связей с Китаем и Китай «этого тоже не забудет», считает профессор.

«Китай многое сделал, чтобы Аргентину пригласили в БРИКС, Китай может не дать кредит, большой вопрос - как Аргентина будет отдавать свои долги, если, к примеру, нужна будет помощь откуда-то еще», - прокомментировал Хейфец.

Эксперт отметил, что экономическая политика Милея направлена максимально на либерализацию торговли, что в целом является ударом по производственному сектору. Также он сомневается в успехе «шоковой терапии» Милея и предложил самим аргентинцам оценивать шаги и решения своего правителя.

Напомним, 29 декабря Аргентина отклонила приглашение о вступлении страны в БРИКС, направив Путину и Си Цзиньпину соответствующее письмо. Заявка на вступление в БРИКС была подана еще летом, когда страной управлял Альберто Фернандес. Милей занял пост президента в ноябре 2023 года.