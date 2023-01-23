Власти Запорожья заявили, что два офицера спецназа Украины перешли на сторону России
Еще до начала масштабного наступления, на сторону ВС РФ перешли несколько десятков боевиков киевского режима.
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Два офицера украинского спецназа перешли на сторону российских Вооруженных Сил в Запорожской области. Об этом заявил член главсовета администрации региона Владимир Рогов.
«Еще до начала нашего наступления несколько десятков украинских солдат перешли на мирную сторону. Сегодня их примеру последовали два офицера элитного спецподразделения», - написал Рогов в своем Telegram-канале.
В минувшую пятницу власти Запорожья заявили, что с середины декабря на сторону ВС РФ перешли несколько десятков украинских националистов. А накануне стало известно о наступательных действиях российских военнослужащих в районе населенных пунктов Орехов и Гуляйполе в Запорожской области.