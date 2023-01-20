Рогов сообщил о переходе нескольких десятков военнослужащих Украины на сторону России

В частности, сообщается что к российским войскам примкнули несколько десятков военных Украины с середины декабря.

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С середины декабря несколько десятков украинских военнослужащих перешли на сторону Вооруженных Сил РФ. Об этом рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Его слова приводит ТАСС.

Немного ранее Рогов сообщал, что украинские боевики начали возводить фортификационную линию в Запорожье. Рогов отмечал, что они начали в значительной степени готовиться к обороне и «в срочном порядке начали возводить укрепрайоны, строить фортификационные сооружения, чего не было, начиная с весны прошлого года».

В конце декабря российские войска освободили населенный пункт в Запорожской области. Тогда в Минобороны РФ сообщали что была освобождена Дорожнянка - населенный пункт на Южно-Донецком направлении в результате успешных наступательных действий российских войск.