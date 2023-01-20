В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Рогов сообщил о переходе нескольких десятков военнослужащих Украины на сторону России

Марина Крижановская
06:33 20.01.2023
В частности, сообщается что к российским войскам примкнули несколько десятков военных Украины с середины декабря.
Рогов сообщил о переходе нескольких десятков военнослужащих Украины на сторону России
© Фото: UK Ministry of Defence via Globallookpress.com
Читайте нас на:

С середины декабря несколько десятков украинских военнослужащих перешли на сторону Вооруженных Сил РФ. Об этом рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Его слова приводит ТАСС.

Немного ранее Рогов сообщал, что украинские боевики начали возводить фортификационную линию в Запорожье. Рогов отмечал, что они начали в значительной степени готовиться к обороне и «в срочном порядке начали возводить укрепрайоны, строить фортификационные сооружения, чего не было, начиная с весны прошлого года».

В конце декабря российские войска освободили населенный пункт в Запорожской области. Тогда в Минобороны РФ сообщали что была освобождена Дорожнянка - населенный пункт на Южно-Донецком направлении в результате успешных наступательных действий российских войск.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
03:01 Армия
Видео
Российские саперы ЗВО подорвали грунт для разминирования участка в зоне СВО
01:05 В стране и мире
В ООН пройдет заседание о войне Киева против жителей Донбасса
21:14 Армия
Видео
Замминистра обороны Панков наградил освещающих деятельность ВС РФ журналистов
18:14 Армия
Ракетный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов» совершил переход из Белого в Баренцево море
15:54 Армия
Видео
В МО РФ сообщили о занятии более выгодных рубежей на Южно-Донецком направлении
Популярное
Видео
Путин рассказал, как у его мамы украли продуктовые карточки в блокадном Ленинграде
Видео
Очевидец снял видео падения пассажирского самолета в Непале
Видео
Дебоширы, беременная и поломка: что произошло в самолете Бангкок - Москва
Шойгу назначил начальника Генштаба Валерия Герасимова командующим Объединенной группировкой войск
Видео
«Дурака валяете»: Путин раскритиковал Мантурова за работу по заказам на самолеты
Принц Гарри признался в убийстве 25 человек на военной службе в Афганистане
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.