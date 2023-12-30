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Economist: российские военные ударили по местам производства ракет и БПЛА

В издании добавили, что удары носят «стратегическое значение» и направлены на снижение способности ВСУ наносить удары.
Елизавета Кондрикова 2023-12-30 03:12:01
© Фото: Eugen Kotenko, Keystone Press Agency Globallookpress

В ходе массированной атаки 29 декабря российская армия наносила удары преимущественно по военным объектам Украины - ракетным заводам и предприятиям по производству беспилотных летательных средств. Об этом пишет издание Economist со ссылкой на источник в украинской оборонной промышленности.

Источник назвал «стратегическими» воздушные удары по украинской военной инфраструктуре, которые были направлены на снижение потенциала ВСУ, передает «360».

В публикации уточняется, что удары с воздуха в последнее время приобрели еще большее значение на фоне провалов украинской армии в наземных операциях.  

Напомним, утром и днем пятницы 29 декабря прогремели взрывы в крупнейших городах Украины - Киеве, Одессе, Днепропетровске, Львове, Харькове и других. Среди прочего взрывы звучали в районе украинской столицы, где расположен военный завод «Артем», а также был поражен одно из самых крупных предприятий Украины - точное название указано не было.

 

 

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