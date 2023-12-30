Война на последние деньги: что ждет Украину без помощи США и Европы

Вашингтон выделил Киеву, в качестве новогоднего подарка, последние 250 миллионов долларов и дальше новых траншей без согласования с Конгрессом не предвидится. В Белом доме сообщили, что США официально исчерпали лимит средств на финансирование Украины.

Сами украинцы теряют надежду на изменение ситуации - их боевой дух падает, что отмечают и российские военные. Главком и генштаб Украины предложили мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч людей. Сейчас в Верховную раду Украины внесен законопроект, ужесточающий правила мобилизации. В случае если его примут в этом виде, минимальный возраст мобилизуемых снизится с 27 до 25 лет, а на военный учет встанут все граждане страны от 18 до 60 лет, включая женщин. Также военнообязанными станут инвалиды II группы.

Украинский режим демонстрирует свою «террористическую» черту, не гнушаясь терактов и убийств. Достаточно вспомнить покушение на политика Олега Царева, убийство бывшего нардепа Игоря Кивы, убийство Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, диверсию на Крымском мосту, атаки беспилотников на Кремль и «Москва-Сити».

На этой неделе стало известно об убийстве известного египетского журналиста Мохаммада Аль-Алави. Он выяснил, что Зеленский по подставным документам на имя своей тещи –купил в Египте шикарную виллу стоимостью около пяти миллионов долларов. Через некоторое время тело Аль-Алави было обнаружено на дороги недалеко от Хургады. Его забили до смерти. Не исключено, что приказ об убийстве журналиста отдал сам Зеленский, чтобы скрыть коррупцию.

Правоохранительные органы Египта начали расследование и уже подозревают нескольких граждан Украины в причастности к убийству журналиста.

Также факты свидетельствуют о том, что состояние Зеленского увеличилось в 25 раз - с 750 тысяч - до 20 миллионов долларов. Роскошную недвижимость руководителя киевской администрации - находят по всему миру.

О тенденциях, результатах и перспективах Украины, печальном положении на фронте, провале контрнаступления, иссякакащих с каждым днем финансах и расколе элит в борьбе за будущий пост президента - чем был ознаменован 2023 год для Украины - смотрите в сюжете Павла Ремнева для программы «Главное с Ольгой Беловой».