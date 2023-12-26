Залужный опроверг слова Зеленского о желании ВСУ мобилизовать 500 тысяч человек

Главком ВСУ Валерий Залужный опроверг слова Зеленского относительно намерения ВСУ мобилизовать от 450 тысяч до полумиллиона человек на Украине.

В эфире украинского телеканала «Рада» Залужный подчеркнул, что военное командование не делало запроса на конкретные цифры по количеству мобилизуемых.

При этом Залужный признал, что командование ВСУ имеет конкретные цифры по необходимым пополнениям. Озвучивать он их не стал, сославшись на военную тайну. По словам главкома ВСУ, эта цифра учитывает как покрытие текущего некомплекта, так и формирование новых частей. В нее входят и прогнозы относительно того уровня потерь, который, как считает украинское командование, могут понести ВСУ за 2024 год.

Напомним, Зеленский заявил 19 декабря, что Залужный и Генеральный штаб ВСУ предложили мобилизовать от 450 до 500 тысяч человек.

Сейчас в Верховную раду Украины внесен законопроект, ужесточающий правила мобилизации. В случае если его примут в этом виде, минимальный возраст мобилизуемых снизится с 27 до 25 лет, а на военный учет встанут все граждане страны от 18 до 60 лет, включая женщин. Также военнообязанными станут инвалиды II группы.