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Обозреватель Fox News: Зеленский и его команда отмывают выделяемые Западом деньги

Максим Крюков
18:38 28.11.2022
Как отметил журналист, украинские чиновники тратят большую часть этих средств на приобретение недвижимости за границей.
Обозреватель Fox News: Зеленский и его команда отмывают выделяемые Западом деньги
© Фото: Cover Images, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
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Украинский лидер Владимир Зеленский и его команда участвуют в крупных финансовых махинациях, присваивая себе деньги, которые выделяют западные государства в качестве помощи. С таким мнением выступил обозреватель американского телеканала Fox News Тодд Вуд.

«На Украине существует команда по отмыванию денег. Мы оценили, что только 30% от заявленной гуманитарной помощи и оружия достигают цели», - заявил он в эфире канала.

По данным источников журналиста, украинские чиновники тратят большую часть этих средств на приобретение недвижимости за границей.

«Значительная часть денег утекает за границу, мы говорим о приобретении недвижимости чиновниками с Украины», - отметил обозреватель.

Ранее американский телеведущий Такер Карлсон подверг жесткой критике президента Украины Владимира Зеленского. В эфире телеканала Fox News он отметил, что Киеву американской стороной было выделено уже более 90 миллиардов долларов. Также Карлсон назвал Зеленского коррумпированным чиновником. Вместе с тем был продемонстрирован видеоряд некоторых обращений, в которых Зеленский выпрашивает деньги у Запада «на восстановление зданий, на школы, больницы, университеты и дома украинцев».

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