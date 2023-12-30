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Небензя: от украинских ракет ПВО в жилых кварталах гибнут мирные жители

Постпред РФ при ООН назвал «цинизмом» слова Великобритании о том, что жертв было бы больше, если бы не работа украинских ПВО.
Елизавета Кондрикова 2023-12-30 02:24:01
© Фото: Aleksandr Gusev, Keystone Press Agency Globallookpress

Украина размещает системы ПВО в жилых кварталах в нарушение международного гуманитарного права, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Этим же он объяснил жертвы среди мирного населения при атаке 29 декабря.

«Если бы не работа украинской ПВО, жертв среди мирных жителей не было бы. Поэтому мы бы посоветовали остерегаться заявлений Великобритании о поставки Киеву еще 100 ракет противовоздушной обороны, от использования которых гибнут мирные жители», - заявил Небензя на заседании Совета Безопасности ООН. 

Таким образом дипломат ответил на «безапелляционное» заявление представителя Великобритании, в котором высказалась идея о том, что жертв было бы меньше, если бы не средства ПВО. Постпред назвал «цинизмом» эти слова и указал на их размещение в жилых застройках украинских городов.

 Ранее президент США Джо Байден выступил со срочным заявлением, в котором назвал атаку 29 декабря самой массированной с начала спецоперации. По словам Байдена, в основном ВСУ могли отражать воздушные удары с помощью систем ПВО, поставленным на Украину Соединенными Штатами.

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