Небензя призвал Киев и его спонсоров ждать самых плохих новостей

Киевский режим и его западных покровителей в ближайшее время ждут «самые плохие новости». Об этом предупредил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя. На заседании Совбеза организации он заявил о тотальном крахе военных планов Киева.

«Вывод всего один. И для наших недругов он неутешителен. Военные планы киевского режима потерпели тотальное фиаско, поэтому ждите в самое ближайшее время самых плохих для вас и ваших украинских прокси новостей», - сказал Небензя.

Это произойдет в независимости от желания США и ЕС продолжать оказывать финансовую и военную помощь Киеву, предупредил Небензя. Все это только оттягивает агонию режима, но не в состоянии предотвратить ее, отметил он.

По словам российского постпреда, ставка на силовое решение украинского кризиса была ошибкой, так как военная победа над Россией абсолютно недостижимая цель. Все угрозы, исходящие от стран НАТО на Украине будут устранены, констатировал Небензя - либо в рамках спецоперации, либо за столом переговоров.