Байден заявил об угрозе для НАТО из-за конфликта на Украине

Президент США Джо Байден указал на растущие риски вовлечения Соединенных Штатов в конфликт на Украине, который также «влияет на НАТО», и призвал американцев «гордиться» оказываемой поддержкой Украине.

«Ставки выходят за пределы Украины. Это влияет на НАТО, безопасность Европы и дальнейшие трансатлантические отношения», - сказал Байден в рамках специального заявления.

Он добавил, что 29 декабря ВСУ встретились с самым массированным ударом с начала спецоперации. По его словам, многие из атак были отражены при помощи систем ПВО, переданных Украине именно Соединенными Штатами. В основном речь идет о воздушных ударах беспилотниками и гиперзвуковыми ракетами. Именно поэтому американцы могут гордиться своей помощью украинцам.

При этом президент США назвал Россию угрозой для «некоторых стран НАТО», что повышает риски вовлечения США в конфликт на Украине.

Президент также вновь призвал конгресс согласовать новый пакет военной помощи в новом году, чтобы Вашингтон смог продолжать поставлять Киеву оружие и «важные для нужд Украины ПВО».

Специальное заявление Байдена вышло на фоне взрывов в Киеве, Днепропетровске, Одессе, Харькове, Львове и Черкассах утром и днем в пятницу 29 октября. Ракетным ударом было поражено одно из крупных предприятий Украины, а также были слышны взрывы в районе, где находится военный завод «Артем» в Киеве.