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Собянин сообщил об отправке бригады врачей в Белгород

Мэр Москвы выразил готовность при необходимости выделить необходимую помощь по восстановлению города.
Владимир Рубанов 2023-12-30 17:14:01
© Фото: Vladimir Baranov Global Look Press

Бригада московских врачей отправляется в Белгород в составе группы Минздрава РФ. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Мэр Москвы выразил готовность при необходимости выделить необходимую помощь по восстановлению города.

Собянин назвал сегодняшний обстрел Белгорода бессмысленным и жестоким терактом. Он выразил соболезнования близким и родным погибших.

В результате обстрелов Белгорода 30 декабря, по последним данным МЧС, погибли десять человек, в том числе один ребенок. Пострадали 45 человек, среди них четверо детей. В министерстве уточняют информацию.

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