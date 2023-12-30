Собянин сообщил об отправке бригады врачей в Белгород

Бригада московских врачей отправляется в Белгород в составе группы Минздрава РФ. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Мэр Москвы выразил готовность при необходимости выделить необходимую помощь по восстановлению города.

Собянин назвал сегодняшний обстрел Белгорода бессмысленным и жестоким терактом. Он выразил соболезнования близким и родным погибших.

В результате обстрелов Белгорода 30 декабря, по последним данным МЧС, погибли десять человек, в том числе один ребенок. Пострадали 45 человек, среди них четверо детей. В министерстве уточняют информацию.