СК завел уголовное дело по трем статьям после обстрелов по Белгороду

После обстрела Белгорода Следственный комитет России возбудил уголовное дело, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Оно возбуждено по статьям о покушении на убийство, убийстве, а также умышленном уничтожении или повреждении имущества (ч. 3 ст. 30, ст. 105, ст. 167 УК).

В сообщении уточняется, что глава СК Александр Бастрыкин направил в Белгородскую область следователей, криминалистов и экспертов центрального аппарата ведомства для выяснения обстоятельств произошедшего.

«Действиям каждого причастного будет дана правовая оценка», - отметили в ведомстве.

Белгород обстреляли днем 30 декабря. ВСУ нанесли удары по городу двумя ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО «Vampire» чешского производства. Несколько ракет «Ольха» были перехвачены российскими средствами ПВО, в случае прямого попадания последствия были бы более тяжелыми. В оборонном ведомстве считают, что ударами по городу украинские боевики желают отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать Россию на ответные шаги.

На данный момент погибло 14 взрослых и три ребенка, а также пострадало 108 человек, из них - 15 детей. Четыре несовершеннолетних находятся в реанимации в тяжелом состоянии.