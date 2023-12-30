МО: Киев ударами по Белгороду пытается отвлечь внимание от поражений на фронте

Киевский режим, нанося неизбирательные удары по площадям и совершив это преступление, пытается отвлечь внимание от поражений на фронте, а также спровоцировать Россию на подобные действия, заявили в Министерстве обороны РФ.

«Это преступление не останется безнаказанным», - добавили в оборонном ведомстве.

В МО отметили, что ВСУ обстреляли город двумя ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО «Vampire» чешского производства. Несколько ракет «Ольха» были перехвачены российскими средствами ПВО, в случае прямого попадания последствия были бы неизмеримо более тяжелыми.

На данный момент погибло 12 взрослых и два ребенка, а также пострадало 108 человек. Собянин назвал сегодняшний обстрел Белгорода бессмысленным и жестоким терактом. Он выразил соболезнования близким и родным погибших. Бригада московских врачей направлена в Белгород в составе группы Минздрава РФ.

Материал подготовила Ирина Егорова и Николай Баранов.