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Путину доложили об обстреле жилых кварталов Белгорода

В Белгород по поручению президента вылетела бригада Минздрава во главе с министром и группа МЧС.
Владимир Рубанов 2023-12-30 17:33:01
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Владимиру Путину доложили об обстреле со стороны Украины жилых кварталов Белгорода. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отмечает «360».

По поручению главы государства в Белгород вылетела бригада министерства здравоохранения. Ее возглавил руководитель Минздрава Михаил Мурашко. Кроме того, для оказания помощи пострадавшим туда направлена группа МЧС.

По предварительным данным МЧС, в результате удара ВСУ по центру Белгорода погибли десять человек, включая одного ребенка. Пострадали 45 человек, из них - четверо детей.

В составе бригады Минздрава в Белгород отправилась группа московских врачей.

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