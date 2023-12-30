Путину доложили об обстреле жилых кварталов Белгорода

Владимиру Путину доложили об обстреле со стороны Украины жилых кварталов Белгорода. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отмечает «360».

По поручению главы государства в Белгород вылетела бригада министерства здравоохранения. Ее возглавил руководитель Минздрава Михаил Мурашко. Кроме того, для оказания помощи пострадавшим туда направлена группа МЧС.

По предварительным данным МЧС, в результате удара ВСУ по центру Белгорода погибли десять человек, включая одного ребенка. Пострадали 45 человек, из них - четверо детей.

В составе бригады Минздрава в Белгород отправилась группа московских врачей.