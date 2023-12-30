В результате обстрелов Белгорода погибли 10 человек, пострадали 45

В ходе массированного обстрела Белгорода со стороны украинских боевиков погибли 10 человек, среди которых один ребенок, сообщили в МЧС РФ. Также ранения получили еще 45 человек, из них четверо - дети. В министерстве уточняют информацию.

После обстрелов ВСУ по центру Белгорода в городе запустили сирену ракетной опасности. Она работала в течение примерно 40 минут. Жителям было рекомендовано покинуть дома и спуститься в укрытия, взяв с собой вещи первой необходимости. В 16.25 сигнал был отменен.

Ранее ведомство сообщало, что сотрудники МЧС РФ ликвидировали все пожары после обстрела. Сейчас оказывается необходимая помощь пострадавшим.