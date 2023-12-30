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Белгородской поселок Уразово попал под обстрел ВСУ

Снаряд попал в здание физкультурно-оздоровительного комплекса, повреждено около 20 частных домов.
Владимир Рубанов 2023-12-30 16:04:01
© Фото: @vvgladkov, Telegram

Поселок Уразово Валуйского городского округа обстрелян ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По предварительным данным, никто не пострадал. Снаряд попал в здание физкультурно-оздоровительного комплекса, повреждено около 20 частных домов. Кроме того, нарушена линия электропередачи.

По предварительным данным, при обстреле центра Белгорода 30 декабря погибли двое детей. В городе сработала сирена ракетной опасности. Жителей призывают спуститься в укрытие.

Ранее утром глава региона сообщил, что в результате обстрела Белгорода погиб мужчина, ранен 10-летний ребенок.

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