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При обстреле центра Белгорода, предварительно, погибли двое детей

По словам Вячеслава Гладкова, также есть попадание в жилой сектор.
Ирина Егорова 2023-12-30 15:20:01
© Фото: belgorod01, Telegram

В результате обстрела центра Белгорода украинскими националистами, предварительно, погибли двое детей. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

«Есть двое погибших детей и пострадавшие. Также есть попадание в жилой сектор. Все подробности позже», - написал он в своем Telegram-канале.

Утром 30 декабря глава региона сообщил о гибели мужчины и ранениях у четырех человек, которые пострадавшие получили в ходе массированного обстрела Белгорода со стороны украинских боевиков. Среди пострадавших -  10-летний ребенок, он получил осколочное ранение ягодичной области. Также повреждения получили 10 частных жилых домов, два автомобиля и городская система водообеспечения. 

#дети #ВСУ #белгород #Обстрел #погибшие #Вячеслав Гладков
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