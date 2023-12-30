При обстреле центра Белгорода, предварительно, погибли двое детей

В результате обстрела центра Белгорода украинскими националистами, предварительно, погибли двое детей. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

«Есть двое погибших детей и пострадавшие. Также есть попадание в жилой сектор. Все подробности позже», - написал он в своем Telegram-канале.

Утром 30 декабря глава региона сообщил о гибели мужчины и ранениях у четырех человек, которые пострадавшие получили в ходе массированного обстрела Белгорода со стороны украинских боевиков. Среди пострадавших - 10-летний ребенок, он получил осколочное ранение ягодичной области. Также повреждения получили 10 частных жилых домов, два автомобиля и городская система водообеспечения.