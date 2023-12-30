Гладков заявил, что в результате обстрела ВСУ погиб мужчина

В ходе массированного обстрела Белгорода со стороны украинских боевиков погиб один мужчина, еще четыре человека получили ранения различной степени тяжести. Об этом заявил губернатор области Вячеслав Гладков.

«В результате прямого попадания одного из снарядов в частный жилой дом погиб мужчина», - написал он в своем Telegram-канале.

Глава региона уточнил, что 10-летний ребенок получил осколочное ранение ягодичной области, его состояние оценивается как средней степени тяжести, также пострадала женщина - у нее осколочное ранение височной области. Кроме того, один мужчина получил осколочное ранение головы, у другого - контузия. Пострадавших госпитализировали в Белгородскую областную клиническую больницу и детскую областную больницу.

Гладков добавил, что оказались поврежденными 10 частных жилых домов. Повреждения также получили два автомобиля. Помимо этого, ущерб нанесен системе водообеспечения в Белгороде.