Суд штата Колорадо запретил Трампу участвовать в местных праймериз

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Верховный суд штата Колорадо лишил бывшего президента США Дональда Трампа возможности участвовать в местных праймериз в рамках определения кандидата от республиканцев на выборах 2024 года. Об этом сообщают РИА Новости.

Суд штата подтвердил решение первой инстанции, постановившей, что Трамп не должен быть допущен к праймериз на основании 14-й поправки к конституции, которая ограничивает в праве быть избранными тех, кто, «занимая должность, принимал участие в мятеже или восстании против США».

В решении указали, что «будет неправильно указывать Трампа в качестве кандидата на праймериз».

Напомним, Дональду Трампу предъявлены обвинения в участие в восстании 6 января 2021 года. По мнению окружного судьи в Колорадо Сары Уоллес бывший американский президент действовал с конкретным намерением сорвать подтверждение победы Джо Байдена.

Ранее суд Колумбии отказал Трампу в прекращении уголовного дела по факту попытки штурма Капитолия, поскольку бывшие президенты не имеют особых условий по федеральной уголовной ответственности.