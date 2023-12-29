Посол России заявил, что ФРГ игнорирует запросы по расследованию по «Севпотокам»

В Германии отказываются предоставить подробности проводимого расследования по подрыву газопровода «Северный поток», несмотря на запросы российской стороны, что вызывает вопросы в отношении «объективности» расследования. Об этом сообщил посол России в ФРГ Сергей Нечаев.

«Несмотря на многочисленные запросы, германские власти по-прежнему не считают нужным посвящать нас в детали проводимого расследования. Это вызывает обоснованные вопросы в отношении его объективности и беспристрастности», - сказал посол в интервью для агентства РИА Новости.

Дипломата удивил тот факт, что в Евросоюзе спустя более чем год так и не смогли раскрыть произошедший «у них под носом» теракт, учитывая современные средства разведки и технической экспертизы, которыми располагают на Западе.

Он добавил, что в России не собираются оставлять это дело, как оно есть, и будут настаивать на проведении «открытого и деполитизированного» процесса расследования. При этом Нечаев указал на то, что от взрывов на газопроводе Германия пострадала в той же степени, что и Россия.

Напомним, взрывы на «Северном потоке-1» и «Северном потоке-2» произошли в сентябре 2022 года. По данным норвежских специалистов, на маршрутах могли произойти четыре взрыва. Они прогремели на разных расстояниях - между вторым и четвертым было несколько километров.

Президент России Владимир Путин заявил, что за диверсией на газопроводе стоят американцы, или кто-то совершил теракт «с их подачи».