Истекающие до 2025 года водительские права россиян продлили на три года

Водительские удостоверения, срок действия которых истекает в 2024 и 2025 годах, будут действительны еще три года, сообщили в МВД РФ. Правительство подписало соответствующее постановление, оно опубликовано и вступило в силу.

Автоматически продлятся права и у любителей, которые ездят на автомобилях по своим нуждам, и у профессионалов, которые водят машину по работе.

Автопродление водительских прав инициировало МВД России вместе с Минэкономразвития. Оно коснется более пяти миллионов водителей. Это должно снизить административную нагрузку для граждан и бизнеса.

Ранее правительство продлило на три года права, срок действия которых истекал до 31 декабря 2023 года. Кроме того, сообщалось, что в ГИБДД планируют выдавать водительские удостоверения не на 10, а на 20 лет.