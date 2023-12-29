МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Истекающие до 2025 года водительские права россиян продлили на три года

Автопродление коснется более пяти миллионов водителей.
Владимир Рубанов 2023-12-29 18:08:01
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

Водительские удостоверения, срок действия которых истекает в 2024 и 2025 годах, будут действительны еще три года, сообщили в МВД РФ. Правительство подписало соответствующее постановление, оно опубликовано и вступило в силу.

Автоматически продлятся права и у любителей, которые ездят на автомобилях по своим нуждам, и у профессионалов, которые водят машину по работе.

Автопродление водительских прав инициировало МВД России вместе с Минэкономразвития. Оно коснется более пяти миллионов водителей. Это должно снизить административную нагрузку для граждан и бизнеса.

Ранее правительство продлило на три года права, срок действия которых истекал до 31 декабря 2023 года. Кроме того, сообщалось, что в ГИБДД планируют выдавать водительские удостоверения не на 10, а на 20 лет.

#Автомобили #Общество #водители #МВД РФ #продление #ГИБДД #водительские права #водительское удостоверение #минэкономразвития рф
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»