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Красную площадь закроют в новогоднюю ночь

Главная достопримечательность Москвы не будет работать для посетителей с 18.00 31 декабря до 08.00 1 января.
Ирина Егорова 2023-12-29 16:38:01
© Фото: Petrov Sergeynews.ru, GlobalLookPress

Красная площадь будет закрыта в новогоднюю ночь, сообщило Главное управление МВД России по Москве.

Главная достопримечательность Москвы не будет работать для посетителей с 18.00 31 декабря до 08.00 1 января.

«Исключение составляет ГУМ-каток, который работает в соответствии со своим расписанием», - уточняется в сообщении.

Подобные ограничения столичная полиция вводит ежегодно. Также новогодняя ночь и Рождество Москва встретит без салютов.

Зато москвичи смогут воспользоваться общественным транспортом бесплатно в течение всей новогодней ночи, Московское центральное кольцо (МЦК) будет работать до трех часов. В течение всех новогодних праздников парковка в Москве будет бесплатной. 

Напомним, новогодние каникулы продлятся 10 дней - с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024-го включительно. Первым рабочим днем для россиян в следующем году станет вторник, 9 января.

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